Samar Dadgar'dan Yurda Gürler'e cevap: Görüntüler yeni değil

Özcan Deniz ile annesi Kadriye Deniz, bir süredir küs...

Kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın sosyal medyada keyifli sofra paylaşımları yapmasına görümcesi Yurda Gürler tepki gösterdi.

Annesinin hastanede olduğu bir dönemde ağabeyi Özcan Deniz'in ziyafet sofrasında olmasına içerleyen Yurda Gürler, Tevfik Fikret'in 'Yiyin Efendiler Yiyin' adlı şiiri aracılığı ile ağabeyi Özcan Deniz'e ve eşi Samar Dadgar'a yönelik sitem dolu bir mesaj yayımladı. Gürler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş... Seninle gurur duyuyorum canım ağabeyim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol..."

Samar Dadgar, görümcesi Yurda Gürler'in paylaşımına karşılık verdi. Görüntülerin yeni olmadığını ve sunuculuğunu üstlendiği yemek programına ait olduğunu söyleyen Dadgar; "Bu videolar haftalar önce çekildi. 1.5 senedir çekimlerim devam ediyor. Bu benim iş programım. İran gündeminden dolayı erteliyorduk. Biz bayağı bir stok yaptık. Birinci sezon çekimini bitirdik. Bundan sonra her cuma yemek programımız ile sizlerle olacağız" ifadelerini kullandı.

ANNE - OĞUL BİRBİRİNİ SİLDİ

Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İlk tartışma Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz'in, Samar Dadgar evlenmesine karşı çıkmasıyla başladı. Sonrasında da Ercan Deniz ile aralarındaki anlaşmazlıklar, iş ve finansal konular üzerinden patlak vermişti.