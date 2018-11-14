Spor Toto Süper Lig´de 12 hafta geride kalırken milli araya girildi. Yeşil beyazlılarda ligde geride kalan haftalarda teknik direktör Samet Aybaba ise mevcut kadro içerisinden 21 farklı oyuncuya şans verdi. Bu isimler arasında ise vazgeçilmezler kaptan Ertuğrul Ersoy ve bir diğer savunmacı Barış Yardımcı oldu. Her iki oyuncu da tüm lig maçlarında tam süre alırken, bin 80 dakika sahada kaldı. A Milli Takım´a çağrılan Aytaç Kara ise Aybaba´nın en çok şans tanıdığı üçüncü oyuncu olurken, bin 59 dakika süre aldı.
YENİLER DAHA FAZLA SÜRE ALDI
Sezon başındaki 12 dış transferiyle kadroda büyük bir revizyona giden Bursaspor´da teknik patron Aybaba, ilk 11´ini ise yeni oyuncularından şekillendirdi. Deneyimli teknik adamın en çok şans tanıdığı ilk 10 oyuncunun 8´inin yeni transferler olması dikkat çekti. Diğer iki oyuncu kaptan Ertuğrul ve Barış ise uzun süredir yeşil beyazlı takımda mücadele ediyor. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 8 futbolcu da maç kadrolarında yer almasına karşın ligde henüz süre alamadı.
GENÇLERE ÖZEL ÖNEM
Bursaspor geleneğine uygun olarak gençlerine bu sezon da önem verdi. Bursaspor´un ligde bu sezon şans verdiği en genç oyuncu olan Burak Kapacak performansıyla öne çıktı. 18 yaşındaki oyuncu 428 dakika sahada kalırken yeşil beyazlıların kanatlardaki etkinliğini artırdı. 19 yaşındaki Ramazan Keskin de 106 dakika forma şansı bulurken, MKE Ankaragücü karşısında galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı oldu. Toplamda ise 23 ve 23 yaş altı 9 oyuncu Bursaspor formasıyla ligde süre aldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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