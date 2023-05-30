Öncelikle sezon başında 33 milyon 416 bin lira katılım payı alan sarı kırmızılı kulüp şampiyonluk primi olarak da 33 milyon 200 bin lira alacak. Galibiyet başına 2 milyon 300 bin lira verilen Süper Lig'de şimdiye dek 26 galibiyet alan Cimbom 59 milyon 800 bin lira alacak. Galatasaray 4 beraberliğin karşılığı olarak da 4 milyon 600 bin lira kazanacak.