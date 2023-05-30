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Şampiyon Galatasaray'a dev gelir!

Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray dev bir gelirin de sahibi olacak! Cimbom, elde ettiği şampiyonlukla birlikte kasasını milyonlarca lirayla dolduracak

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  • Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri

    Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kasasına yüzlerce milyon lira koyacak.
  • Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri

    Öncelikle sezon başında 33 milyon 416 bin lira katılım payı alan sarı kırmızılı kulüp şampiyonluk primi olarak da 33 milyon 200 bin lira alacak. Galibiyet başına 2 milyon 300 bin lira verilen Süper Lig'de şimdiye dek 26 galibiyet alan Cimbom 59 milyon 800 bin lira alacak. Galatasaray 4 beraberliğin karşılığı olarak da 4 milyon 600 bin lira kazanacak.
  • Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri

    Şampiyonluk başına 2 milyon 860 bin lira özel primin verildiği Süper Lig'de Cimbom, geçmişte kazandığı 22 şampiyonluğuna karşılık yayıncıdan 62 milyon 920 bin lira alacak.
  • Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılı kulüp böylece, toplamda 193 milyon liradan fazla bir gelirin sahibi olacak.

    Toplam şampiyonluk: 62 milyon 920 bin lira

    Katılım payı: 33 milyon 416 bin lira

    Şampiyonluk ödülü: 33 milyon 200 bin lira

    Peformans: 59 milyon 800 bin lira + 4 milyon 600 bin lira

    TOPLAM: 193.94 milyon TL
  • Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri

    YAYIN GELİRİ NASIL DAĞITILIYOR?

    * Yayın gelirinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve alt liglere ayrılan pay çıktıktan sonra yüzde 37'lik kısım her takıma eşit oranda dağıtılıyor. Bu çerçevede ligde bulunan 19 takımın her biri 33 milyon 416 bin lira aldı.
  • Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri

    * Yayın gelirinin yüzde 46’lık kısmı performansa göre paylaştırılıyor. Buna göre takımlar, alacakları her galibiyette 2 milyon 300 bin lirayı kasasına koydu. Beraberlik halinde ise bu ödül yarıya iniyor.
  • Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri

    * Geçmiş yıllarda şampiyon olan takımlar için yayın gelirinden yüzde 11’lik pay ayrılıyor.

    Böylece takımlar, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin liralık ödülün sahibi oluyor.
  • Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri

    * Yayın gelirinin yüzde 6’lık kısmı, yeni sezonda ilk altı sırayı alacak takımlara dağıtılıyor. Şampiyonluğa uzanacak takım bu kalemden 33 milyon 200 bin lira kazanacak. Lig ikincisinin 26,5 milyon lira alacağı sezonda, üçüncü takım 19,9 milyon lira, dördüncü takım 13,2 milyon lira, beşinci takım 6,6 milyon lira ve altıncı takım da 3,3 milyon lirayla ödüllendirilecek.

     

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