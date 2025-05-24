Şampiyon Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.