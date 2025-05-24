Şampiyon Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada bu akşam Göztepe'ye konuk olacak
Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray 37. hafta mücadelesinde bugün Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Son yenilgisini Beşiktaş ile oynanan derbide yaşadıktan sonra 6’sı ligde, 3’ü Türkiye Kupası’nda olmak üzere çıktığı 9 resmi maçı da kazanan sarı kırmızılar bu serisini İzmir deplasmanında da sürdürmek istiyor.
Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.
7 FUTBOLCU İZMİR'E GÖTÜRÜLMEDİ
Sarı kırmızılılarda 7 futbolcu İzmir’e götürülmezken Okan Buruk’un bugünkü maçta kadroda fazla şans bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor. Galatasaray’da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, cezası sebebiyle İzmir’deki karşılaşmada görev alamayacak. Bu ikilinin yanı sıra 11’in değişilmez isimleri Victor Osimhen, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz da İzmir’e götürülmedi.
GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ