        Şampiyon Galatasaray sezonu Kasımpaşa maçıyla noktalıyor

        Şampiyon Galatasaray sezonu Kasımpaşa maçıyla noktalıyor

        Süper Lig'de üst üste 4 sezon mutlu sona ulaşan şampiyon Galatasaray, 2025-2026 sezonunun son maçında yarın akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 11:01 Güncelleme:
        Şampiyon, sezonu Kasımpaşa maçıyla noktalıyor

        Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Süper Lig'de son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti.

        Geride kalan 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        GALATASARAY'DA 3 EKSİK

        Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nijeryalı Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Brezilyalı Gabriel Sara ile Kolombiyalı Yaser Asprilla, Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.

        OKAN BURUK ROTASYONA GİDEBİLİR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

        Tecrübeli çalıştırıcının, yarın sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

        BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

        Dış sahadaki 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı.

        Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.

