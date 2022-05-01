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Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftar, futbolcularla birlikte şampiyonluğu horon oynayarak kutladı

  • 01
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
  • 02
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    Ligde puanını 77'ye yükselten bordo-mavililer, 68 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.
  • 03
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nda taraftarının büyük desteğiyle oynadığı karşılaşmada Karadeniz ekibine şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Cornelius, 63. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Konuk takımın gollerini 52. dakikada Ndao ve 80. dakikada Wright attı.
  • 04
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    MAÇ SON ANLARDA DURDU

    2-2 berabere devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında maçın bittiğini düşünen taraftarlar, sahaya girdi. Statta yapılan anonsun ardından taraftarlar sahadan tekrar tribünlere döndü. Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular da çıkış tünelinden oyuna geri döndüler. Karşılaşma yaklaşık 5 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

     
  • 05
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    BÜYÜK SEVİNÇ

    Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı.
  • 06
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    Bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları, 37 sezon sonra gelen şampiyonluk sonrasında sahada büyük sevinç yaşadı.
  • 07
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    Karşılaşmanın ardından taraftarlar, tribünlerden ayrılarak yoğun güvenlik önlemlerine karşın sahaya girdi. Futbolcularla sevinçlerini yaşamak isteyen taraftarlar, sahanın tamamını doldurdu.
  • 08
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    Taraftarlar, ellerinde meşaleleri yakarken horon oynayarak şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar kale fileleri ve korner direklerini anı olarak söktü.
  • 09
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    29 HAFTA ZİRVEDE KALDI

    Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, 29 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaştı.
  • 10
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu.
  • 11
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

    Bordo-mavili takım, ligin 35. haftası geride kalırken 29 hafta liderlik koltuğunda yer alarak rakiplerine bu fırsatı fazla vermedi.
  • 12
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 13
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 15
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 21
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 23
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 24
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 25
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 27
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
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    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 36
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 37
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 38
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 39
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 40
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 41
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 42
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 43
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 44
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 45
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 46
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 47
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...
  • 48
    Şampiyon Trabzonspor! Maçın ardından büyük sevinç...

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