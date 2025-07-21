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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:12
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        Devler Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

        Organizasyona 3. eleme turuna lig yolundan dahil olan Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.

        Üçüncü eleme turunda ilk karşılaşmalar 5-6 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

        Eşleşmeler şu şekilde:

        ŞAMPİYONLAR YOLU

        RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)

        KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

        Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)

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        Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)

        Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

        Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

        LİG YOLU

        Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya) / Club Brugge (Belçika)

        Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

        Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

        Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)

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