Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılan 8 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Genk (Belçika) - Napoli (İtalya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2
Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 4-3
Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1
Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz): 3-1
Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2
Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda): 0-3
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