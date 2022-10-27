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Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi. C Grubu'nda Barcelona, Bayern Mğnih'e 3-0 mağlup olup Devler Ligi'ne veda ederken, A Grubu'nda yer alan Liverpool ise deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. En büyük çekişmenin yaşandığı D Grubu'nda ise her şey son maçlara kaldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

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  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla 5. hafta heyecanı sona erdi. A Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 16'ya yükselmeyi garantiledi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Puanını 12'ye çıkaran İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 42'de Salah, 49'da Darwin Nunez ve 52'de Harvey Elliott kaydetti. Hollanda devi Ajax ise bu sonucun ardından 3 puanla 3. sırada kaldı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    A Grubu'ndaki diğer maçta ise Napoli, Armando Diego Maradona Stadyumu'nda konuk ettiği Rangers'ı 3-0'lık skorla devirdi. Devler Ligi'nde bu sezon fırtınalar estiren İtalyan ekibi bu sonuçla grupta 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 11 ve 16'de Giovanni Simeone ile 80'de Leo Oestigaard kaydetti. Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği maç sonunda Rangers 5. haftayı da puansız ve son sırada kapattı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    B Grubu'nda Porto, grup lideri Club Brugge'ü deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Portekiz ekibine üç puanı getiren golleri 33 ve 70'te Mehdi Taremi ile 57'de Evanilson ve 60'ta Eustaquio kaydetti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Porto bu sonuçla puanını 9'a çıkarıp son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İlk mağlubiyetini alan Belçika temsilcisi Brugge ise 12 puanla son haftaya lider girdi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Gruptaki diğer mücadelede ise Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Atletico'nun gollerini 22'de Carrasco ve 50'de De Paul atarken, konuk Leverkusen'in sayıları 9'da Diaby ile 29'da Hudson-Odoi'den geldi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Bu sonucun ardından Atletico puanını 5'e, Leverkusen ise 4'e çıkardı. İki takım da böylece Devler Ligi'ne veda etti. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    C Grubu'nda 19.45 seansında oynanan maçta Inter, sahasında grup sonuncusu Viktoria Plzen'i 4-0 yenip son 16 biletini kaptı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    İtalyan devine galibiyeti getiren golleri 35'te Mkhitaryan, 42 ve 66'da Dzeko ve 87'de Lukaku kaydetti. Grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Inter puanını 10'a çıkarırken, 0 puanlı Viktoria Plzen Avrupa kupalarına veda etti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Devler Ligi'nin bu sezonki en büyük sürprizi ise Barcelona'nın elenmesi oldu... Katalan devi, C Grubu 5. maçında Bayern Münih'e 3-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Alman devine üç puanı getiren golleri 10'da Sadio Mane, 31'de Choupo-Moting ve 90+4'te Benjamin Pavard kaydetti. Bayern bu sonuçla grupta 5'te 5 yapıp lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Şampiyonlar Ligi'nin en büyük çekişme ise D Grubu'nda yaşanıyor... Grup maçları öncesi favorilerden biri olarak gösterilen Tottenham, sahasında Sporting'le 1-1 berabere kaldı. Sporting 22'de Marcus Edwards'la öne geçerken, İngiliz ekibi Tottenham bu gole 80'de Rodrigo Bentancur ile yanıt verdi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Tottenham bu sonuçla puanını 8'e yükseltip son maçlara lider girerken, Portekiz temsilcisi ise 7 puanla 2. sırada yer aldı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Grubun diğer maçında ise Alman ekibi Eintracht Frankfurt, evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Frankfurt'a üç puanı getiren golleri 3'te Daichi Kamada ile 27'de Randal Kolo kaydetti. Marsilya'nın tek sayısı 22'de Matteo Guendouzi'den geldi. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...

    Frankfurt bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Marsilya 6 puanla son sıraya geriledi. Grupta düğümü gelecek hafta oynanacak Marsilya-Tottenham, Sporting-Frankfurt mücadeleleri çözecek.

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