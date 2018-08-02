UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 9 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında BATE, Astana, Karabağ, Malmö, Kızılyıldız, PAOK, Vidi, Ajax ve Celtic takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.

Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Midtjylland (Danimarka) - Astana (Kazakistan): 1-2, 0-0

Malmö (İsveç) - Cluj (Romanya): 1-0, 1-1

Basel (İsviçre) - PAOK (Yunanistan): 1-2, 0-3

Suduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-3, 0-2

Helsinki (Finlandiya) - BATE (Belarus): 0-0, 1-2

Karabağ (Azerbaycan) - Kukesi (Arnavutluk): 0-0, 3-0

Vidi (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0, 1-0

Sturm Graz (Avusturya) - Ajax (Hollanda): 0-2, 1-3

Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya): 1-3, 0-0

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