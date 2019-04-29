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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor. Turnuvanın yarı finallerinde yarın Tottenham-Ajax, 1 Mayıs Çarşamba günü ise Barcelona-Liverpool maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor.

İlk yarı final maçında yarın İngiltere ekibi Tottenham, Hollanda temsilcisi Ajax'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk edecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise 1 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool ekibini ağırlayacak.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

Müsabakaların rövanşları, 7-8 Mayıs'ta oynanacak ve finale yükselecek takımlar belli olacak.

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