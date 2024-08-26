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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'ne son 7 biletin sahibi belli oluyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'ne son 7 biletin sahibi belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları yarın ve 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve Devler Ligi'nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:23 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:23
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        Devler Ligi'ne son 7 bilet belli oluyor
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları 27 Ağustos Salı ve 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaların ardından bu sezon ilk kez 'lig usulüne' göre oynanacak Devler Ligi'nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak.

        Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        27 Ağustos Salı:

        22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (2-3)

        22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (2-0)

        22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)

        28 Ağustos Çarşamba:

        19.45 Karabağ (Azerbaycan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)

        22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Midtjylland (Danimarka) (1-1)

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)- Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

        22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lille (Fransa) (0-2)

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