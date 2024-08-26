Şampiyonlar Ligi'ne son 7 biletin sahibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları 27 Ağustos Salı ve 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaların ardından bu sezon ilk kez 'lig usulüne' göre oynanacak Devler Ligi'nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak.

Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

27 Ağustos Salı:

22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (2-3)

22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (2-0)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)

28 Ağustos Çarşamba: