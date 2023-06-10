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Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar ödül kazanacak?

Avrupa futbolunun üst düzey turnavası olan Şampiyonlar Ligi’nde son maça gelindi. İstanbul’da oynanacak büyük final öncesi çeşitli etkinlik ve konserler düzenleniyor. Devler Ligi’nin kazanan takımın kupayı müzesine götürmesinin yanı sıra kasasını da ciddi bir para ödülüyle dolduracak. Peki, büyük turnuvanın büyük ödülü ne kadar? İşte Şampiyonlar Ligi ödülü

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  • Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar ödül kazanacak?

    Şampiyonlar Ligi’nin finali için artık sayılı saatler kaldı. Kazanan ekibin bu akşam belli olaca. Merak edilen konulardan biri de şampiyon olan takımın ne kadar ödül alacağı. Her aşamasından farklı ödüller ile kasasını dolduruyor. Turnuvada formül basit: bir kulüp Devler Ligi'nde ne kadar ileri giderse o kadar çok para kazanıyor. İşte, Şampiyon Ligi’nin ödülleri…
  • Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar ödül kazanacak?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

    Devler Ligi’nde şampiyon olan takım kupanın yanı sıra 19 milyon euro kazanırken, ikinci olan takım 15 milyon euro’nun sahibi oluyor.
  • Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar ödül kazanacak?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI VE ÖNCESİ ÖDÜL MİKTARI

    UEFA, play offlarda kazanan her takıma €2.000.000, elenen her takıma 3.000.000€ ödeme yapar. Gruplara katılan her takıma €12.000.000 verilir. Ayrıca gruptaki her galibiyet için €1.500.000, beraberlik için 500.000€ ödeme yapar.

    Ön eleme turu: €230.000

    Birinci eleme turu: €280.000
  • Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar ödül kazanacak?

    İkinci eleme turu: €380.000

    Üçüncü eleme turu: €480.000

    Grup aşaması için taban ücret: €15.250.000

    Grup maçı galibiyeti: €2.700.000

    Grup maçı beraberliği: €900.000
  • Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar ödül kazanacak?

    DEVLER LİGİ AŞAMASI PARA ÖDÜLLERİ

    Son 16 turu: €9.500.000

    Çeyrek final: €10.500.000

    Yarı final: €12.000.000

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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