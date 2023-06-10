Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar ödül kazanacak?

Şampiyonlar Ligi’nin finali için artık sayılı saatler kaldı. Kazanan ekibin bu akşam belli olaca. Merak edilen konulardan biri de şampiyon olan takımın ne kadar ödül alacağı. Her aşamasından farklı ödüller ile kasasını dolduruyor. Turnuvada formül basit: bir kulüp Devler Ligi'nde ne kadar ileri giderse o kadar çok para kazanıyor. İşte, Şampiyon Ligi’nin ödülleri…