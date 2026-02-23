Canlı
        Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın başlıyor. İki gün sürecek mücadelede toplam 8 karşılaşma oynanacak.

        Giriş: 23.02.2026 - 16:22
        Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı yarın başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

        Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

        "Devler Ligi"nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

        23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

        23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

        23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

        25 Şubat Çarşamba:

        20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

        23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

        23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

        23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

        Çatalca'da eşi tarafından öldürülen Gülten, son yolculuğuna uğurlandı

        ÇATALCA'da durakta karşılaştığı eşi Serkan Ürkmez tarafından öldürülen 42 yaşındaki Gülten Ürkmez ikindi namazına müteakip Bilkılıç Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

