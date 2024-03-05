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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonluk oranları güncellendi! - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonluk oranları güncellendi!

        Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken gözler de şampiyonluk yarışına çevrildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve yarışı nefesleri keserken iddaa, şampiyonluk oranlarını da güncelledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:03
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        Şampiyonluk oranları güncellendi!
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        Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de zirve mücadelesi kızışırken, futbol tutkunlarının dikkati şampiyonluk oranlarına çevrildi. 28. haftanın maçları sonrasında, şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

        Beşiktaş'ı yenilenen stadında ilk kez mağlup ederek lider girdiği 28. haftayı lider kapatan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor ve kendilerine 1.61 oran verildi.

        Fenerbahçe ise Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk oranı ise 1.86 olarak belirlendi.

        Galatasaray'ın cuma günü de kazanması durumunda matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali kalmayacak olan Trabzonspor ile Beşiktaş'a ise oran verilmedi.

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