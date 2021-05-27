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Samsun'a 500 milyon liralık fabrika yatırımı

Coenda Medikal Samsun'da 500 milyon TL yatırımla fabrika kuracak. Fabrika 100 kişiye istihdam sağlayacak

Samsun'a 500 milyon liralık fabrika yatırımı

Amerika, Kanada, Hollanda, Çin ve Singapur'da faaliyet gösteren Coenda Grup şirketlerine bağlı Coenda Medikal, Türkiye'deki ilk yatırımını Samsun'da yapacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre Coenda'nın Samsun, Havza'da 36.000 metrekarelik arazide kuracağı medikal ürünler fabrikasında yerli üretime ve yatırıma destek vermeyi ve ihracata hazırlanan Coenda Medikal bölge istihdamına da büyük katkı sağlayacak.

Bu yıl 300 milyon TL, 3 yıl içinde 500 milyon TL'lik yatırım ile kurulacak fabrika 1000 kişiye istihdam sağlayacak.

Uygulanmakta olan 250 (iki yüz elli) makinenin başlangıç sayısına bağlı olarak, yılda 70.000.000 (yetmiş milyon) parça ilk üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, yılda maksimum 170.000.000 (yüz yetmiş milyon) parça üretim kapasitesine izin verecek şekilde maksimum 440 (dört yüz kırk) makineye ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coenda Grup Holding başkanı Kerem Akbaş "Medikal sektöründe büyük bilgiye sahip üniversitelerimizle inovatif ürünler geliştireceğiz" dedi. Akbaş, "Biz bu yolla medikal alanda inovatif düşüncelere ve geri dönüşüm projelerine yatırım yaparak dünya pazarından daha çok pay almayı, gençlerimizin önünü açmayı planlıyoruz. Aynı zamanda İngiltere, Amerika ve Norveç'te üretim tesisleri açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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