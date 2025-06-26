Samsun'da konserde kavga: 1'i polis 2 yaralı
Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada biri polis 2 kişi bıçaklandı
Batı Park’ta sahne alan sanatçı Merve Özbey’in konserinde yaklaşık 10 kişi arasında kavga çıktı.
Görevli polislerin olaya müdahale ettiği sırada M.B.B. (17), A.C.E'yi (16) bacağından bıçakladı. Bu esnada M.B.B, elindeki kesici aleti savururken polis memuru E.H'yi sırtından yaraladı.
Ekipler, M.B.B'yi suç aletiyle yakaladı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.