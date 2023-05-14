Samsun Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Samsun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Samsun başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Samsun seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Samsun Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.03 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:32 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 93.4 oldu. Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 520.395 oyla yüzde 63.23 - Kemal Kılıçdaroğlu: 249.682 oyla yüzde 30.34 - Sinan Oğan: 48.574 oyla yüzde 5.90 - Muharrem İnce: 4.325 oyla yüzde 0.53 aldı. Samsun 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Samsun Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.61 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:32 itibarıyla yüzde 88.1 oranında açıldı. 2023 Samsun milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 490.289 oyla yüzde 64.38 - Millet İttifakı: 227.493 oyla yüzde 29.87 - Ata İttifakı: 13.259 oyla yüzde 1.74 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 5.477 oyla yüzde 0.72 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.132 oyla yüzde 0.15 aldı. Saat 22:32 itibarıyla 2023 Samsun milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

