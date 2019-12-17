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HaberlerTeknoloji

Samsung'dan Google açıklaması! Kararı izliyoruz

Google'ın Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modellerine uygulamaları için artık lisans vermeyeceğini duyurmasının ardından Türkiye'ye yeni telefon sevkiyatını durduracağı iddia edilen Samsung'dan açıklama geldi. Rekabet Kurumu'nun Google ile yaşanan kriz sonrası yaptığı ilk açıklamanın birkaç saat sonrasında gelen Samsung Türkiye'nin açıklamasında, "Yasalara göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz" denildi.

son dakika
HABERTURK.COM

Samsung Türkiye'den yapılan açıklamada Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçlerin yakından takip edildiği belirtildi. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Rekabet Kurumu'nun Google ile yaşanan kriz sonrası yaptığı ilk açıklamanın birkaç saat sonrasında gelen Samsung Türkiye'nin açıklaması şöyle:

'YASALARA GÖRE FAALİYETLERİMİZİ YÜRÜTÜYORUZ'

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz.

2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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