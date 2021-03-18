Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 tanıtıldı, işte özellikleri - Haberler

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Samsung Electronics, akıllı telefon serisi Galaxy A ailesinin yeni üyeleri Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini tanıttı. 64 MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerası ve çok yönlü dörtlü arka kamerası olan yeni Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 ile kullanıcılar, 4K video kalitesiyle çektikten sonra, 4K videodan fotoğraf özelliğini kullanarak 8 MP’ye varan yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor.

GÖZ KORUMA KALKANI...

Sahne Optimizasyonu özelliğinde yer alan yapay zekâ desteğiyle yemek, manzara ve evcil hayvan gibi 30’un üzerinde görsel ve arka plan seçeneği sunan yeni telefonlarda, AR Emoji ve My Filter özellikleri kullanılarak içeriklere hareket katılabiliyor. Fun Mode sayesinde de, kamera uygulamasından içerik alırken Snapchat’teki AR Lensleri kullanılabiliyor. Samsung’un Super AMOLED ekranıyla donatılan Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlar, 90Hz ekran yenileme hızı ve 800 nit parlaklık değeriyle geliyor.

Samsung A Serisi telefonlarda bulunan “Göz Koruma Kalkanı” sayesinde, ekranın renk sıcaklığı kullanım alışkanlıklarına göre otomatik olarak ayarlanıyor.

SMARTTHINGS İLE KAYBOLAN EŞYALARI BULACAK

Sürekli bağlantı için Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarda buluann SmartThings özelliği, akıllı ev ortamında doğrudan Galaxy A Serisi akıllı telefon üzerinden, giyilebilir cihazlar, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve televizyonlar dâhil olmak üzere binlerce cihaza bağlanıp bu cihazları uzaktan yönetebiliyor.

Ayrıca SmartThings Find özelliği sayesinde eşleştirilmiş cihazların yerinin ayrıntılı talimatlar verilerek bulunmasını sağlıyor. Galaxy A52 ve Galaxy A72, IP67 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özelliğini de barındırıyor. Galaxy A52’de 4500 mAh’lik pil bulunurken, Galaxy A72’de bu değer 5000 mAh.

EN AZ 3 NESİL YAZILIM GÜNCELLEME DESTEĞİ

Galaxy A52 ve Galaxy A72 ayrıca stereo hoparlörler ve 1 TB'a kadar harici bellek de bulunuyor. Galaxy A52; siyah, beyaz, mavi ve menekşe; Galaxy A72 ise; siyah, beyaz, mavi ve lavanta renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Tanıtımda verilen bilgiye göre Galaxy A52 ve Galaxy A72 akıllı telefonlarda, yazılım güncellemeleri üç nesil boyunca desteklenecek ve en az dört yıl boyunca düzenli olarak güvenlik sistemi güncellemeleri sunulacak.

SAMSUNG GALAXY A52 VE GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ