Samsung Electronics, akıllı telefon serisi Galaxy A ailesinin yeni üyeleri Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini tanıttı. 64 MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerası ve çok yönlü dörtlü arka kamerası olan yeni Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 ile kullanıcılar, 4K video kalitesiyle çektikten sonra, 4K videodan fotoğraf özelliğini kullanarak 8 MP’ye varan yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor.
GÖZ KORUMA KALKANI...
Sahne Optimizasyonu özelliğinde yer alan yapay zekâ desteğiyle yemek, manzara ve evcil hayvan gibi 30’un üzerinde görsel ve arka plan seçeneği sunan yeni telefonlarda, AR Emoji ve My Filter özellikleri kullanılarak içeriklere hareket katılabiliyor. Fun Mode sayesinde de, kamera uygulamasından içerik alırken Snapchat’teki AR Lensleri kullanılabiliyor. Samsung’un Super AMOLED ekranıyla donatılan Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlar, 90Hz ekran yenileme hızı ve 800 nit parlaklık değeriyle geliyor.
Samsung A Serisi telefonlarda bulunan “Göz Koruma Kalkanı” sayesinde, ekranın renk sıcaklığı kullanım alışkanlıklarına göre otomatik olarak ayarlanıyor.
SMARTTHINGS İLE KAYBOLAN EŞYALARI BULACAK
Sürekli bağlantı için Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarda buluann SmartThings özelliği, akıllı ev ortamında doğrudan Galaxy A Serisi akıllı telefon üzerinden, giyilebilir cihazlar, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve televizyonlar dâhil olmak üzere binlerce cihaza bağlanıp bu cihazları uzaktan yönetebiliyor.
Ayrıca SmartThings Find özelliği sayesinde eşleştirilmiş cihazların yerinin ayrıntılı talimatlar verilerek bulunmasını sağlıyor. Galaxy A52 ve Galaxy A72, IP67 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özelliğini de barındırıyor. Galaxy A52’de 4500 mAh’lik pil bulunurken, Galaxy A72’de bu değer 5000 mAh.
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Galaxy A52 ve Galaxy A72 ayrıca stereo hoparlörler ve 1 TB'a kadar harici bellek de bulunuyor. Galaxy A52; siyah, beyaz, mavi ve menekşe; Galaxy A72 ise; siyah, beyaz, mavi ve lavanta renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.
Tanıtımda verilen bilgiye göre Galaxy A52 ve Galaxy A72 akıllı telefonlarda, yazılım güncellemeleri üç nesil boyunca desteklenecek ve en az dört yıl boyunca düzenli olarak güvenlik sistemi güncellemeleri sunulacak.
SAMSUNG GALAXY A52 VE GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ
|Özellik
|Galaxy A52
|Galaxy A72
|Ekran
|6.5” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),
407 ppi
90 Hz yenileme hızı
|6.7” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),394 ppi
90 Hz yenileme hızı
|Boyut
& Ağırlık
|75.1 x 159.9 x 8.4mm
189g
|77.4 x 165.0 x 8.4mm
203g
Kamera
|Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)
|Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)
|Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Derinlik: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
*Zoom:
10X’e kadar Dijital Zoom
|Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Tele(3x): 8MP OIS AF (F2.4, 1.0µm)
*Zoom:
30X’e kadar Dijital Zoom
3X’e kadar Optik Zoom
|AP
|Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)
|Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)
|Bellek
|RAM: 4/6/8GB
ROM: 128/256GB
|RAM: 6/8GB
ROM: 128/256GB
|Genişletilebilir hafıza
& SIM kart
|2 slot (SIM 1 + Hybrid)
Micro SD: 1TB’e kadar
|Pil
|4,500 mAh
|5,000 mAh
|Şarj
|25W Hızlı Şarj * QC2.0 ve AFC ile uyumlu kablolu şarj
|OS
|Android 11
|Ağ
|LTE
|LTE
|Bağlantı
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)
Bluetooth® v 5.0
USB Tipi 2.0-C
Lokasyon (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo)
|Ödeme
|NFC
MST (A52 5G KOR Only)
|Sensörler
|İvmeölçer, Parmak izi sensörü, Gyro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal Yakınlık sensörü
|Kimlik Doğrulama
|Kilit tipi: Desen, PIN, şifre
Biyometrik kilit tipi: Yüz Tanıma, Parmak İzi sensörü
|Ses
|Stereo hoparlörde AKG ses: Dolby Atmos teknolojisi ile surround ses
Ultra yüksek kaliteli ses çalma: UHQ 24-bit, PCM: 24 bit'e kadar
Ses oynatma formatı: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Bluetooth: Çift Ses; Aynı anda iki cihaz üzerinden ses çalmak için iki Bluetooth cihazını Galaxy A52 ve A72'ye bağlayın.
Ölçeklenebilir Codec: Ortam radyo frekansı paraziti altında gelişmiş Bluetooth bağlantısı.
|Video
|[Video oynatma formatı]
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
[TV bağlantısı]
Wireless: Smart View (Ekran yansıtma 1080p at 30fps)
|Suya dayanıklılık
|IP67 ( 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika boyunca maruz bırakmaya dayalı test koşullarına dayanmaktadır)
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