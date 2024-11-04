Samsunspor: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta kapanış maçında Samsunspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Carlo Holse ve 49'da Landry Dimata kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 25 puana yükseldi. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.