        Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsun BJK canlı izle

        Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında

        Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş yarın Samsunspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma yarışında kritik önem taşıyan mücadeleden üç puanla ayrılıp 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Samsunspor da güçlü rakibini devirip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:52
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi.

        Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak.

        Ayrıca ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak.

        5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu; savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.

