Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Samsunspor'da Cherif Ndiaye: Henüz hiçbir şey bitmiş değil - Futbol Haberleri

        Samsunspor'da Cherif Ndiaye: Henüz hiçbir şey bitmiş değil

        Samsunspor'un Senegalli forveti Cherif Ndiaye, Shkendija maçı öncesi yaptığı açıklamada, henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 20:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Henüz hiçbir şey bitmiş değil"

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu 2. maçında Kuzey Makendonya ekibi Shkendija ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cherif Ndiaye, "İlk karşılaşmayı kazandık. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yeni bir oyun tarzı getirdi. Yarın önemli bir karşılaşma, kazanmamız gerekiyor ve kazanacağız. Arkadaşlarımızla konuştuk. Bu maçın çok önemli bir karşılaşma olduğunu biliyoruz. Her gün kendi aramızda toplantı yapıyoruz. Kaptanımız bizimle bu maçın çok önemli olduğu anlamında toplantılar yapıyor. Gerçeği söylemek gerekirse hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Çok fazla çalışıyoruz. Önemli olan yarınki karşılaşmaya odaklanmak çok önemli. Kolay olmayacak, kendi evimizde oynayacağız. Ondan sonra rakibimizin kim olacağı önemli değil" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta bir sitede 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Esenyurt'ta bir sitenin koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı.  (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon