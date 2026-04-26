Samsunspor'da Galatasaray maçı öncesi sarı alarm!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak Samsunspor'da, 7 isim ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 18:05
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-beyazlılar ligin ilk yarısında rakibiyle sahasında 1-1 berabere kalmıştı.
Samsunspor'da maç öncesi 7 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde, 32. haftada oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
İşte Samsunspor'un maç öncesi kart sınırında bulunan 7 futbolcusu...
YALÇIN KAYAN
OKAN KOCUK
TANGUY COULIBALY
OLIVIER NTCHAM
JOE MENDES