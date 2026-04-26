        Samsunspor'da Galatasaray maçı öncesi sarı alarm!

        Samsunspor'da Galatasaray maçı öncesi sarı alarm!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak Samsunspor'da, 7 isim ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 18:05 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kırmızı-beyazlılar ligin ilk yarısında rakibiyle sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

        Samsunspor'da maç öncesi 7 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde, 32. haftada oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

        İşte Samsunspor'un maç öncesi kart sınırında bulunan 7 futbolcusu...

        YALÇIN KAYAN

        OKAN KOCUK

        TANGUY COULIBALY

        OLIVIER NTCHAM

        JOE MENDES

        MARIUS MOUANDILMADJI

        ZEKİ YAVRU

        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
