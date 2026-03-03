Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'da yeni transfer Assoumou, en az 8 hafta yok - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da yeni transfer Assoumou, en az 8 hafta yok

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Jaurs Assoumou'nun sağ diz iç yan bağında 3. evre yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Fildişi Sahilli futbolcunun en az 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Giriş: 03.03.2026 - 18:40
        Samsunspor'a yeni transferinden kötü haber!

        Samsunspor, geçtiğimiz pazar günü sahasında oynadığı Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jaurs Assoumou'nun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kırmızı-beyazlılar, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Karadeniz ekibi Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ettiklerini belirtti.

        SAMSUNSPOR'UN KANATLARI KIRIK

        Samsunspor'da devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın yanı sıra diğer kanat oyuncularından Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly de uzun süreli sakatlık yaşamıştı. Kırmızı-beyazlılar ara transfer döneminde kanat oyuncuları Elayis Tavsan ve Jaurs Assoumou'yu kadrosuna kattı. Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Assoumou'nun da 8 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, kadroda sağlıklı olan kanat orjinli tek futbolcu Elayis Tavsan kaldı.

        Ayrıca kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç'ın takımla birlikte Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça götürülmesi, görev verilmesi halinde süre alabilecekleri belirtildi. Zeki Yavru ile Olivier Ntcham'ın ise Fenerbahçe maçında kadroda yer almasının beklendiği kaydedildi.

