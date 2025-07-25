2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak S&uuml;per Lig&rsquo;e y&uuml;kselme başarısı g&ouml;steren Samsunspor, geride kalan 2 sezonda sergilediği başarılı y&ouml;netim stratejileri neticesinde &uuml;lkemizi Avrupa Ligi Play-Off turunda temsil etmeye hak kazandı. Danimarkalı spor devi Hummel, Avrupa&rsquo;da T&uuml;rkiye adına boy g&ouml;sterecek olan Samsunspor&rsquo;un, Mustafa Kemal Atat&uuml;rk ve Karadeniz&rsquo;den izler taşıyan yeni formasını tanıttı. Hummel T&uuml;rkiye ve G&uuml;ney B&ouml;lgesi nden sorumlu CEO su Eduard Massier: Hem T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin hem de hummel&rsquo;ın 100. yılı olan 2023 senesinde Samsunspor&rsquo;la imzaladığımız anlaşma, bizleri &ccedil;ok mutlu eden bir hik&acirc;yeye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. hummel olarak, Samsunspor&rsquo;un y&uuml;kselişinde yanlarında bulunmak ve bu s&uuml;re&ccedil;te onlara destek olmak, bizler i&ccedil;in de yeni maceraların kapısını aralamış oldu. Bu vesileyle bir kez daha Samsunspor y&ouml;netimini, teknik ekibini ve sporcularını sergiledikleri m&uuml;cadele i&ccedil;in kutlar, armalarımızın her zamanki gibi yan yana olacağı Avrupa ser&uuml;venlerinde de başarılar dilerim. Samsunspor FK Başkanı Y&uuml;ksel Yıldırım: Samsunspor olarak biz, g&uuml;c&uuml;n&uuml; tarihinden alan bir kul&uuml;b&uuml;z. Cumhuriyet&rsquo;in kuruluşunda şehrimizin taşıdığı tarihsel misyonun farkındayız. Hem &uuml;lkemizin hem de kul&uuml;b&uuml;m&uuml;z&uuml;n temel değerlerine sahip &ccedil;ıkmak amacıyla &ccedil;alışmalarımızı kararlılıkla s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yoruz. Bu sezon m&uuml;cadele edeceğimiz Avrupa sahnesi, bu vizyoner yaklaşımımızın ve kararlılığımızın bizlere sunduğu &ouml;nemli bir &ouml;d&uuml;l niteliğindedir. Ulu &Ouml;nderimiz Gazi Mustafa Kemal Atat&uuml;rk&rsquo;ten aldığımız g&uuml;&ccedil;le, Avrupa&rsquo;da yalnızca bir futbol takımı olarak değil; aynı zamanda &uuml;lkemizin modern y&uuml;z&uuml; olarak yer almayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, formamıza da &ouml;zel bir anlam y&uuml;kledik. O g&ouml;zlerdeki kararlılığı, vizyonu ve umut dolu bakışı, yeni sezon formamızda yeniden canlandırmak istedik. Anlaştığımız ilk g&uuml;nden bu yana birlikte &ccedil;ok &ouml;zel projelere imza attığımız hummel iş birliğiyle hazırladığımız mavi formamız, bu vizyonun ve değerlerimize bağlılığımızın g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir yansımasıdır.Aynı zamanda Samsunspor olarak kurumsal yapılanmamızı şekillendiren Amisos Group ile futbolu yalnızca sahada oynanan bir oyun olarak değil; şehirle b&uuml;t&uuml;nleşen, sosyal etkisi y&uuml;ksek bir kalkınma modeli olarak g&ouml;r&uuml;yoruz. Bu model; altyapı yatırımları, kadın ve gen&ccedil; futbolun desteklenmesi, akademik iş birlikleri, yerel kalkınmaya katkı sağlayan sosyal projeler ve &ccedil;oklu kul&uuml;p sahipliği yapısı &uuml;zerine inşa edilmiştir. Ayrıca, Amisos Group b&uuml;nyesinde yer alan ve Fransa futbolunun kıymetli takımlarından Dunkerque&rsquo;&uuml;n de yeni sezonda hummel tarafından &uuml;retilen bu &ouml;zel formayı giyecek olması, bizleri ayrıca gururlandıran ve &ouml;nem verilmesi gereken başka bir husus olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkmaktadır. Bu vesileyle, kul&uuml;b&uuml;m&uuml;ze her zaman destek olan hummel yetkililerine ve bizlerle aynı duyguları paylaşan t&uuml;m sporseverlere i&ccedil;ten teşekk&uuml;rlerimizi sunarız.