        Samsunspor'dan Okan Kocuk'un Dünya Kupası aday kadrosuna alınmamasına tepki!

        Samsunspor'dan Okan Kocuk’un Dünya Kupası aday kadrosuna alınmamasına tepki!

        Samsunspor, kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 23:19 Güncelleme:
        Samsunspor'dan Okan Kocuk tepkisi!

        ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın geniş kadrosu açıklandı. Samsunspor, kalecisi Okan Kocuk’un açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

        "OKAN'IN, MİLLİ TAKIM KADROSUNDA DEĞERLENDİRİLMEMESİ SORU İŞARETLERİ OLUŞTURMUŞTUR"

        Samsunspor tarafından yapılan açıklamada, “A Milli Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk’un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz. 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi’nde en çok maçta kalesini gole kapatan (clean sheet) kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur. Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir. Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam” ifadelerine yer verdi.

