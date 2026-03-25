Samsunspor'dan Thomas Reis'in iddialarına cevap

UEFA Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda eden Samsunspor'da Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde basın açıklamasında bulundu.

THOMAS REİS'İN İDDİALARINA CEVAP

İlk olarak eski Teknik Direktör Thomas Reis'in transferlerin kendisine sorulmadan yapıldığı demecine açıklık getiren Suat Çakır, "Thomas Reis, ayrılışından yaklaşık bir ay sonra bir televizyon programında gerçekleri yansıtmayan, talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Bu kulübün bir stratejisi var. Transferlerde 21 ile 26 yaş arasında oyuncular transfer edilmiştir. Bu transferlerde Thomas Reis hocamızın onayı alınmadan hiçbiri yapılmamıştır. Neden böyle bir açıklama yaptığını anlamak mümkün değil. Daha sonra yaptığı açıklamada bunu, düzeltebildiği kadar düzeltti. Ama şunu bilmelisiniz ki bizim transferlerimiz yapılırken mutlaka ve mutlaka teknik direktörümüzün onayı alınarak yapılır. Sadece bir oyuncu üzerinde tam karar veremedi. Onda da başkan kendi inisiyatifini kullanarak yapmıştır" dedi.

"İLK 5 İÇİN LİGDE KALAN 24 PUANIN TAMAMINA TALİBİZ"

Konferans Ligi'nden elenmelerinin ardından lig ve kupaya odaklandıklarını dile getiren Suat Çakır, "Üzüldük ama gururluyuz. Son 16’ya kalmak kolay değil. Bundan sonraki senelerde daha da yukarılara gitmeye çalışacağız. Bugün itibarıyla çalışmalara başladık. 6 oyuncumuz milli takımda, biri sakatlandı ve 5 oyuncumuz şu an milli takımda. Geri kalan kadroyla bugün idmanlara başlıyoruz. Haftaya çok önemli bir maçımız var, Konyaspor maçı. Avrupa defteri kapandıktan sonra artık Süper Lig ve Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı en kısa yol olarak görüyoruz. 3 maçta Avrupa'ya gidiyorsun. Çünkü biz Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Bunu bu sene yaşadık ve Avrupa'da, Türkiye'de ses getirdik. İnşallah bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte tekrar aynı başarıları göstermek için çok mücadele edeceğiz. 8 maçımız ligde var. Ortada 24 puan var. 24 puana da talibiz. Çünkü ligde hedef ilk 5. Onun için de mücadele ediyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Çünkü yeni hocamızla, sakatlarımız da iyileştikten sonra bu ışığı görüyoruz. Nisan ayında kupada Trabzonspor ile sahamızda tek maç eleme sistemi üzerinden karşılaşacağız. O maçta stadın dolmasını bekliyoruz. Çünkü çok önemli. Trabzon'u geçersek kupada da Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibiyle oynayacağız. İnşallah kupada da hedefimize gitmeye, ligde de 5’incilik için mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle bu işleri başaracağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"SATKA VE ASSOUMOU HARİÇ SAKAT YOK"

Uzun süreli sakatlığı bulunan 3 futbolcunun iyileştiğine değinen Çakır, ayrıca şunları söyledi:

"Son 28 günde 9 maç oynadık. 3 günde 1 maç oynadık. Bu süreç çok yorucu geçti. O maçların bazılarında yorgunluklar ortaya çıktı. Bundan sonra öyle bir sürecimiz de yok. Sakatlarımızdan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly aramıza katıldı. Afono Sousa da önümüzdeki haftadan itibaren oynamaya başlayacak. Sakatlığı bulunan Olivier Ntcham, Konyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Satka’nın elinde 3. tarak kemiği kırıldı. Slovakya Milli Takım Kampı'na katıldığı zaman orada ortaya çıktı. Orada ameliyat oldu ve aramızda bir süre olamayacak. Diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Jaures Assoumou’nun tedavisi devam ediyor. Bu 2 oyuncumuz haricinde sakatımız yok."