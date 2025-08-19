Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Panathinaikos maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Samsunspor, Panathinaikos maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Temsilcimiz Samsunspor, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Panathinaikos maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 16:48 Güncelleme: 19.08.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, çalışmalara devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile perşembe günü deplasmanda oynanacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çabukluk, pas, duran top ve şut çalışmalarıyla devam etti.

        Samsun’daki çalışmalarını tamamlayan kırmızı-beyazlıların bu gece özel uçakla Atina’ya gideceği öğrenildi. Samsun temsilcisi, yarın TSİ 18.00’de yapılacak basın toplantısının ardından maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu’nda son antrenmanını gerçekleştirecek.

        Samsunspor’un yeni transferleri Albert Posiadala ve Toni Borevkovic, Panathinaikos karşısında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

        Bir diğer transfer Afonso Sousa ise önceki takımı ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynadığı için Panathinaikos mücadelelerinde görev alamayacak.

        Ayrıca Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse’nin de oynaması beklenmezken, sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ile Anthony Musaba’nın durumları ise maç saatinde belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar