        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Rayo Vallecano hazırlıklarını tamamladı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Rayo Vallecano hazırlıklarını tamamladı!

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Samsunspor, Vallecano hazırlıklarını tamamladı!

        Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye devam eden iki takımdan biri olan Samsunspor, yarın saat 20.45'te İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu, Mircea Grigoriu ve Adrian Vornicu hakem üçlüsü görev yapacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikalık kısmı basına açık bir şekilde yapılırken, kalan bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

        Uzun süredir sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç ve Zeki Yavru da bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışırken, sakatlıkları bulunan Jauress Assoumou ve Bedirhan Çetin'in Avrupa maçında süre almaması bekleniyor. Uzun süredir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışan Afonso Sousa'nın durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenilirken, UEFA listesine adı eklenmeyen devre arası transferlerinden Elayis Tavsan ve Ali Diabate de Rayo Vallecano mücadelesinde forma giyemeyecek.

        Öte yandan Samsunspor ile Rayo Vallecano teknik ekibinin ve futbolcuları, bu akşam saatlerinde 19 Mayıs Stadyumu'nda UEFA tarafından düzenlenen resmi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. İspanyol temsilcisi toplantının ardından son taktik çalışmasını da bu stadyumda gerçekleştirecek.

