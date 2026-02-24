Canlı
Habertürk
Habertürk
        Samsunspor-Shkendij maçının hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Samsunspor-Shkendij maçının hakemi belli oldu!

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynanacak Samsunspor-Shkendija maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

        Giriş: 24.02.2026 - 13:36
        Samsunspor-Shkendij maçının hakemi belli oldu!

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

        UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.

        Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.

