Samsunspor-Shkendij maçının hakemi belli oldu!
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynanacak Samsunspor-Shkendija maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek
Giriş: 24.02.2026 - 13:36 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.
