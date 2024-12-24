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        Samsunspor'un ilk yarı karnesi

        Süper Lig'de ilk devreyi 3. sırada tamamlayan Samsunspor'da Okan Kocuk ve Drongelen tüm maçlarda 90 dakikada süre alırken, atılan 29 gol ise 10 futbolcu arasında dağıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:24
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        Samsunspor'un ilk yarı karnesi!
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        Trendyol Süper Lig'de bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan ve 3. sırada yer alan Samsunspor, dikkatleri üzerine çekti.

        FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağı, herhangi bir aksi durum oluşmazsa gelecek sezon başında bitecek olan Samsunspor, sezona 12 oyuncusunu kaybedip, kadroya takviye yapamadan başladı. Sezon başı ‘küme düşer' gözüyle bakılan ve Alman Teknik Direktör Thomas Reis'in çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, önemli bir performans göstererek 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 30 puanla ilk devreyi 3. sırada bitirmeyi başardı. Bu maçlarda rakip filelere 29 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 17 gol gördü.

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        TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİ OKAN KOCUK VE DRONGELEN OLDU

        Samsunspor'da 2024-2025 sezonunun ilk yarısında en çok forma giyen oyuncular 16 maçın tamamında da 90 dakika forma giyen kaleci Okan Kocuk ve stoper Rick van Drongelen oldu. Bu futbolcular 16 maçta toplam 1440 dakika süre aldı.

        GOL YÜKÜ 5 OYUNCU ARASINDA DAĞILDI

        İlk devredeki 16 maçta 29 gol üreten Samsunspor'da goller eşit bir dağılım gösterdi. 26 yaşındaki forvet Marius Mouandilmadji, orta sahalar Oliver Ntcham ve Carlo Holse 5'er gol atarak takımın en golcüleri oldular. Soner Aydoğdu 4 gole adını yazdırırken, Nany Dimata da 3 kez rakip fileleri sarstı. Arbnor Muja ve Drongelen 2'şer gol kaydederken, Flavien Tait, Ait Bennasser ve Kingsley Schindler de 1'er gol katkısı verdiler.

        ZEKİ YAVRU ASİSTLERİ İLE ÖNE ÇIKTI

        Kırmızı-beyazlılarda ilk yarının en çok gol pası veren oyuncusu tecrübeli sağ bek Zeki Yavru oldu. Zeki Yavru 5 kez asist yaparken, Emre Kılıç 4, Mouandilmadji de 3 kez gol pası verdi. Holse, Dimata ve Marc Bola da 2'şer asist ile gollere yardımcı oldu.

        EN HIRÇIN FUTBOLCU BENNASSER

        16 maçlık dönemde ligde kırmızı kart görmeyen Samsunspor'da en fazla sarı kart gören isim 5 sarı kart ile Bennasser oldu. Drongelen ve Emre Kılınç 4'er kez sarı kart görürken, Ntcham, Muja, Mouandilmadji, Zeki Yavru ve Bola ise 3'er defa sarı kartla cezalandırdılar. Celil Yüksel ve Dimata 2, Lubo Satka, Schindler, Tait, Holse ve Okan Kocuk da 1'er sarı kart gördüler.

        FORMAYA HASRET KALANLAR

        Karadeniz temsilcisinde ligin ilk yarısında bazı oyuncular formaya hasret kaldı. Gine Bissaulu sağ bek Nanu Gomes ligde hiç süre almadı. Genç stoper Bedirhan Çetin ligde 2 maçta 94 dakika süre aldı. Sol bek Soner Gönül 13 maçta oyuna sonradan girdi, hiç ilk 11'de maça başlamadı. Sağ bek Mustafa Haluk Tan sadece 1 maçta 2 dakika süre buldu. 4 yıldır Samsunspor A takımında bulunan Yunus Emre Çift ligde hiç süre almadı. Fransız orta saha Flavien Tait sadece 1 maça 11'de çıkarken, 5 maçta toplam 118 dakika sahada kaldı. 3 yıldır Samsunspor kadrosunda bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı ligde hiç süre alamadı. Fransız forvet Gaetan Laura ligde yalnızca 1 maçta ilk 11'de oynayıp, toplam 241 dakika sahada kaldı. Türk asıllı Avusturyalı santrafor Ercan Kara 4 maç sonradan girdiği ligde süre aldığı 46 dakikada gol katkısı veremedi. Kadroda bulunan ve lisansı çıkartılan diğer oyunculardan Moussa Guel, Elano Yegen, Halil Yeral ve lisansı çıkartılmayan Muammer Yıldırım da süre alamadı.

        4 GÜNLÜK İZİN SONRA TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI BAŞLAYACAK

        Sivasspor deplasmanı ile ligin ilk devresini kapatan Samsunspor'da 5 Ocak'ta oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde 4 gün izin verildi. Kırmızı-beyazlılar 4 günlük aranın ardından 27 Aralık Cuma günü Nuri Asan Tesisleri'nde toplanarak Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak.

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