Samsunspor - USL Dunkerque maçı CANLI İZLE
Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında Fransız ekibi Dunkerpue ile karşı karşıya geliyor. Mücadele HT Spor TV ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, lig başlamadan önce gücünü test etmek için Fransa takımı Dunkerque ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
Mücadele HT Spor TV ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
AVRUPA MACERASI DA HT SPOR'DA!
İlk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'un tarihi yolculuğu da HT Spor ekranlarında yaşanacak.
Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı müsabakalar HT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.HT SPOR CANLI
HT SPOR FREKANSLARI
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
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Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal