        Haberler Spor Basketbol NBA San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder'a karşı seriyi 2-2'ye getirdi

        San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder'a karşı seriyi 2-2'ye getirdi

        NBA'de San Antonio Spurs, Batı Konferansı final serisinin dördüncü maçında sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Spurs seriyi 2-2'ye getirdi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

        Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 4. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.

        Ev sahibi ekipte Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox ise 12 sayıyla mücadele etti.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Isaiah Hartenstein'ın 12 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Dört galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5. maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        ABD ve İran anlaşacak mı?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Roma'da mutlu son
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Churchill başbakan oldu: Yapay zekalı adaya binlerce başvuru!
        Elektrikli araçlar için bayram teyakkuzu
        Yay burcundaki Mavi Dolunay'ın burçlara etkileri
        Moldova Enerji Bakanı'ndan yatırımcılara enerji mesajı