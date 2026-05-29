Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder'la seriyi eşitledi!

        San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder'la seriyi eşitledi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spurs, Thunder'la seriyi eşitledi!

        Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 6. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 28 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.

        Ev sahibi ekipte Dylan Harper 18 ve Stephon Castle 17 sayıyla mücadele etti.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 15, Jared McCain'in 13 ve Cason Wallace'ın 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Dördüncü galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

        Serinin 7. maçı, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 23 Mayıs 2026 (Özgür Özel Yeni Bir Parti Mi Kuracak?)

        Mutlak butlan sonrası CHP'de gelişmeler devam ediyor... Özel ve Kılıçdaroğlu arasında karar sonrası ilk diyalog sağlandı... İlk telefon görüşmesinde kurultay da konuşuldu... Kılıçdaroğlu'nun planı ne, Özel'in hamlesi ne olacak? Kulislerde hangi senaryolar konuşuluyor? Özgür Özel yeni bir parti mi ku...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!