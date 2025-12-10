Habertürk
        Sanayi üretiminde aylık düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretiminde aylık düşüş

        Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:52
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 artış gösterdi.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azaldı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

        TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8,1 1,8 0,9 0 2,4 -1,7 1,7
        2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,8 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3
        2024 1,3 11,2 4,3 -1 0,1 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,2 -1,9 2,5 3,2 5 8,4 5,2 7,3 3 2,2
