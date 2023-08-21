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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziranda 1249 yatırım teşvik belgesi düzenledi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın haziran ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı, 1249 yatırım teşvik belgesi düzenlediği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:16
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        Haziranda 1249 yatırım teşvik belgesi
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        Bakanlığın haziran ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, haziranda 1249 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 69 milyar 821 milyon 111 bin 863 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 98 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

        Öte yandan sabit yatırım tutarı 843 milyon 167 bin 35 lira olan ve 1026 istihdam öngörülen 27 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

        Bu dönemde 243 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 867 milyon 135 bin 983 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 605 oldu.

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