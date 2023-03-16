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Sanayici ilçe bazlı teşvik talep ediyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, devletin iller bazında teşvik paketlerini devreye aldığını belirterek, "Ancak devletin kaynakları sonsuz değil. Bu yüzden teşviklerin il bazlı değil, ilçe bazlı verilmesinde yarar var" ifadesini kullandı

Sanayici ilçe bazlı teşvik talep ediyor
AA

İTHİB'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Milyonlarca kişinin etkilendiği depremin üzerinden bir aydan fazla süre geçerken, bölgedeki yardım faaliyetleri ve çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan sanayici ve üreticiler de üretime geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Öksüz, tekstil sektörünün kalbi konumundaki Kahramanmaraş'ta sanayi ve üretim tesislerinin yüzde 95'inin zarar gördüğünü belirtti.

Kahramanmaraşlı sanayiciler olarak yeniden ayağa kalkmak, üretimi devam ettirmek için devletten teşvik ve destek beklediklerini aktaran Öksüz, "Devletimiz bu noktada iller bazında teşvik paketlerini devreye alıyor. Ancak devletin kaynakları sonsuz değil. Bu yüzden teşviklerin il bazlı değil, ilçe bazlı verilmesinde yarar var. Örneğin, Kahramanmaraş'ta 11 ilçe var. Bunların 9'u depremde zarar gördü. İşte bu yüzden ilçe bazlı teşvik sistemi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Öksüz, Kahramanmaraş'ın bir tekstil şehri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş, tekstilde ara mal üretiyor. Türkiye'deki konfeksiyon ve hazır giyim sektörünün yaptığı üretimin yüzde 50'si Kahramanmaraş'a dayanıyor. Yani Kahramanmaraş'tan alınan ürünle üretim yapılıyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünün 2022 ihracatı da 30 milyar dolar seviyelerinde. Yani şehrimiz çok kritik bir konumda. Birçok yabancı markaya da ürün tedarik ediliyor. İşte bu yüzden teşviklerin ve desteklerin doğru kullanılması çok büyük önem taşıyor. Depremden etkilenen tüm iller arasında bulunan sanayi tesisleri hesaba katıldığında zarar görenlerin yüzde 90'ı Kahramanmaraş'ta bulunuyor. O yüzden sanayi tesislerine ilçe bazlı olarak özel kararların alınması şart.

Şehrimiz büyük göç verdi. Nitelikli iş gücümüzü kaybettik. Bu yüzden deprem bölgelerinde asgari ücretin işverene olan toplam maliyetinin, yani 11 bin 759 TL’nin doğrudan çalışana verilmesi uygun olacaktır. Hızlı bir şekilde barınma probleminin de çözülmesi gerekiyor. Böylece çalışanlarımızı geri döndürebiliriz. Ayrıca, sanayicilerin kredi ödemeleri ve çekleri noktasında da adımlar atılmalı. Mümkünse kredi borçları faizsiz ertelenmeli ya da politika faizi ile uzun dönemli ertelenmeli."

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz de Kahramanmaraş'ın tekstil sanayisinde özellikle ana ham madde, iplik dokuma ve boya alanlarında Türkiye üretiminin yarısını karşıladığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın tekstil ihracatının da yarısını karşıladığına işaret eden Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşanan deprem felaketlerinde sanayi tesislerimiz çok büyük zarar gördü. Şehrin sanayicileri olarak şehrimize bağlıyız. Şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Yatırımları buraya yaptık, yine buraya yapacağız. Ancak burada sanayicinin tek başına kaldıramayacağı büyük bir yük var. Bu noktada devletimizden ilçe bazlı destek ve teşvik bekliyoruz. İl bazlı verilecek teşviklere ne güç ne de kaynak yeter. Şehrimizde 15 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Sanayi tesisleri büyük zarar gördü. Bundan sonra da Kahramanmaraş'ın desteğe ihtiyacı var."

Öksüz, şehrin büyük bir kısmının göç ettiğini anımsatarak, kalifiye çalışanların başka illere gittiğini, bu çalışanların ancak sanayinin çalışması ve verilecek teşviklerle geri dönebileceğini vurguladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da Kahramanmaraş'ta üretim tesislerinin yüzde 95'inin hasar aldığını aktardı.

Şehirde 5 organize sanayi bölgesinde 1.000'e yakın büyük sanayi, 29 bin esnafın olduğunu bildiren Buluntu, "Ağır sanayiyi besleyen küçük sanayimizde 2 bin 500 iş yerimiz bulunuyor. 1.500'ü hasar gördü. Bakırcılar, alüminyumcular, çelikçiler herkes yara aldı. İnsanlarımız kurtarabildikleri makineleriyle başka şehre göç ediyor. İşte bu yüzden tüm grupları kapsayan ilçe bazlı destek verilmesi çok önemli. Depremden etkilenen iller 6. bölge destek kapsamına alındı. Ancak bu yeni yatırımlar için geçerli. Halihazırda faaliyette olan ve depremden etkilenen tesisler bu teşvikten yararlanamıyor. Önce bu tesislerimiz ayağa kaldırılmalı. 'Sonra yeni yatırımları düşünelim' diyoruz. Talebimizi yetkililere ilettik." ifadelerini kullandı.

Buluntu, 6. bölge teşviklerinden eski yatırımların da yararlanmasını istediklerini aktararak, "Asıl yapılması gereken ise 5084 sayılı teşvik yasasının güncellenmesi ve ilçe bazlı uygulanması. Eğer bu olursa enerjide yüzde 40'a kadar destek verilmiş oluyor. Yer tahsisi, SGK ödemeleri, makinelerle ilgili imkanlar, gümrük muafiyeti gibi avantajlar sunuluyor. Deprem bölgelerindeki sanayicilerin ihtiyacı bu." değerlendirmesinde bulundu.

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