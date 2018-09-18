Dijital Dönüşüm
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

"Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türkiye sanayisinin halen ağırlıkla düşük ve orta-düşük teknoloji ile üretim yaptığını kaydederek, "Artık bizim yüksek kalitede üretime geçmemiz gerekiyor." dedi

18.09.2018 - 16:01 | Güncelleme: AA

TÜSİAD tarafından düzenlenen "Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri"nin dördüncüsü TÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bilecik, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde, sanayinin dijital dönüşümünün kalkınma stratejisindeki kritik rolünün çok daha ön plana çıktığını söyledi.

Dönemin ağrısının, en çok ekonomide hissedildiğini ve bu durumun ihmale gelmeyeceğini dile getiren Bilecik, şunları kaydetti:

"Çünkü ağrı, bazı şeylerin doğru gitmediği anlamında bizi uyaran en önemli sinyaldir. Hipokrat, milattan önce 5. yüzyılda 'Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır' demiş. Ekonomimizdeki ağrıyı dindirmek için yeniden, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine süratle dönmemiz gerekiyor. Bu, bugünden yarına olabilecek konular değil. Bakanlıklarımız ve teknisyenlerimizin hassas çalışmalarıyla süratle normale dönmeye başlayan günler olacak ama belli ki bugünden yarına olmayacak.

Kuşkusuz bunun en önemli dinamosu, güçlü ve yetkin bir Türk sanayisidir. Yıllar içerisinde bu alanda çok önemli gelişmeler kaydettik. Ancak, Türkiye sanayisi halen ağırlıkla düşük ve orta-düşük teknoloji ile üretim yapıyor. Artık bizim yüksek kalitede üretime geçmemiz gerekiyor."

TÜSİAD'ın, orta teknoloji tuzağından kurtulmanın çaresini 4. Sanayi Devrimi’nin Türkiye'de de gerçekleşmesi olarak tanımladığını vurgulayan Bilecik, bunun için Türk iş dünyası ve ilgili bakanlıkların, tüm ekosistemiyle çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi.

 "4. SANAYİ DEVRİMİ, TIRMANMAMIZ GREKEN ZORLU BİR DAĞ"

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, bu dönüşümün, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için kritik önemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedefimizde başarıya ulaşmamızın olmazsa olmazı, dönüşümü destekleyecek ekosistemi bütüncül bir şekilde tesis etmektir. Bu amaçla önerdiğimiz bir modeli de (Kümelenme Tabanlı Mükemmeliyet Merkezi) bu sabah Sayın Bakanımıza da arz etme şansımız oldu. Bu modelin, Bakanımızın desteğiyle ve ekiplerinin katkılarıyla ülkemizin kalkınma süreçlerine fayda sağlayacağına inanıyoruz."

Sanayide katma değeri artırmanın, hem daha yüksek teknoloji ile üretmek hem de bu teknolojiyi ülkede geliştirmekten geçtiğini dile getiren Bilecik, "Ne mutlu ki sizinle ortak vizyonumuz haline gelmiş durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yakın iş birliği içinde çalışmak, bize faaliyetlerimizde ayrı bir güç veriyor ve motivasyon sağlıyor." dedi.

Bilecik, bu sene başlattıkları ve bu süreçte kendilerini "Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri" kadar heyecanlandıran "TÜSİAD SD2" programından bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda, bize teknolojinin arz ve talep taraflarında bir kopukluk olduğu ifade edildi. Biz de bu amaçla, TÜSİAD SD2 programımızla, paydaşlığımızı yapan 13 teknoloji kullanıcısı şirketi tarifledikleri sorun, ihtiyaç veya fırsat alanı temelinde teknoloji tedarikçileri ile bir araya getirmeyi hedefledik. Önümüzdeki birkaç gün içinde, 20-21 Eylül'de eşleşmeler tamamlanmış olacak. Temennimiz, yıl sonunda bu programdan çıkacak birçok başarı hikayesini sizlerle paylaşmak. Neticede, bu programın başarısı, Türkiye’nin başarısı olacaktır."

Bilecik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhammed Ali, bir röportajında 'Seni yoran; tırmanacağın dağ değil, ayakkabının içindeki çakıl taşıdır.' demiş. Yol yürümek, konunun mecazı. 4. Sanayi Devrimi, tırmanmamız gereken zorlu bir dağ. TÜSİAD olarak biz inanıyoruz ki sanayimizi kısıtlayan yapısal sorunları çözdüğümüzde, ayakkabının içindeki hiçbir çakıl taşını hissetmemiş oluruz."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.