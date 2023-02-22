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TEB Yatırım ile Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tera Yatırım Araştırma Direktörü Burak Salman oluyor. Yaşanan büyük depremin ekonomiye etkilerinin tartışıldığı programda deprem nedeniyle olumlu etkileneceği söylenen demir çelik ve çimento sektörleri ile petrokimya ve enerji devlerinin bilançolarının incelendiği programda geleceğe yönelik beklentiler de ele alınıyor.

TEMEL RASYOLAR NASIL?

Programda Burak Salman 2022’de genel anlamda sanayi şirketlerinin görünümünü rakamlar ve grafiklerle ele alırken sanayi şirketlerinin sorunları ve destek olan unsurlarını dile getiriyor.

Enerji, petrokimya, demir çelik ve çimento şirketleri için hangi bilanço kaleminin umut vaat edici hangi kalemlerin kötü geldiğinin ortaya konulduğu programda başta borçluluk oranı, FAVÖK marjı ve net kar marjı olmak üzere rasyoların nasıl bir seyir izlediği konuşuluyor.

KARI NE ETKİLEYECEK?



Programda ayrıca bilanço kalemlerini etkileyen gelişmelerin gelecek yıl da geçerli olup olmayacağına dair görüşler açıklanırken sanayinin satış, FAVÖK ve karını önümüzdeki dönemde nelerin etkileyeceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuluyor. Çimento ve demir çelik şirketleri için deprem ve etkisinin ele alındığı programda hangi şirketin depremin yol açtığı yıkım nedeniyle üretim ve karının artabileceği de ele alınıyor.