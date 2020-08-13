İHA

Olay, saat 02.00 sıralarında İnönü Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, araba içerisinden restoranı hedef alan şüpheli şahıslar, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

İHA'nın haberine göre; restoranın son 10 gün içinde 3'üncü kez silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Restoran içinde yemek yiyen vatandaşlara kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelileri arıyor.