Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başındaydı. Genel seçimlerin tamamlanmasının ardından sandık görevlisi ücretleri gündemdeki yerini aldı. Sandık başında görev alanlar, sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağını mercek altına aldı. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?" İşte sandık görevlisi ücretleri hakkında tüm merak edilenler...