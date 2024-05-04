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        Haberler Gündem Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, seçim paraları ne zaman hesaplara yatacak? 2024 Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

        Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, seçim paraları ne zaman yatacak?

        Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri, 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandık görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanmaktadır. Seçim günü sandık başında görev alan sandık görevlileri seçim paralarının hesaplara yatacağı tarihi araştırmayı sürdürüyor. İşte 2024 sandık görevlisi ücretlerinin hesaba yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:56
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        Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başındaydı. Seçim günü sandık başında görev alan, sandık kurulu başkanı, parti üyeleri, bina sorumluları sandık görevlisi ücreti ödeme tarihlerini gündemine aldı. Peki, "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" İşte seçim paralarının yatacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

        Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor.

        Sandık görevlisi ücretlerinin mayıs ayı içinde hesaplara yatması bekleniyor.

        Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

        Sandık memurlarına 2.088 TL,

        Partili üyelere 1.044 TL,

        Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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        SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

        Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşmesi ve ödemeler elden yapılmayacağı tahmin ediliyor. Detaylar netlik kazandıkça haberimizde yer alacaktır.

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        2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        6

        Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

        Sandık memurlarına 2.088 TL,

        Partili üyelere 1.044 TL,

        Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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