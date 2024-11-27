Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 36. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Sandık Kokusu 36. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Sandık Kokusu yeni bölüm izle…