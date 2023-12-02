'Sandık Kokusu'nun 'Filiz'i Demet Akbağ yeni projesi ve karakterini anlattı SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Filiz' karakterine can veren usta oyuncu Demet Akbağ, yeni projesi hakkında konuştu

Senaryoyu okur okumaz 'Filiz’i sevdiğini söyleyen Demet Akbağ, rolünü ve hikâyenin en cazip yönlerini şöyle özetledi; “Filiz' evliliğinde aldığı, akla hayale gelmeyecek darbenin travmasına rağmen hayat enerjisini hiç yitirmemiş bir kadın. Bakımlı, süslü, kendine gösterdiği özen ile alımlı tatlı bir yanı var ama aynı zamanda izledikçe seyirci görecek ki içinde duygusal, kırılgan halen travmanın acısını yaşayan bir kadın var… Yapım şirketinden, senaryo yazarına; yönetmeninden oyuncu kadrosuna itiraz edilemez bir teklif idi. Etkileyici bir hikâye, okurken çok sevdiğim bir proje…”

Demet Akbağ, hazırlık ve çekim sürecinde Melis Civelek, Zeynep Gür, Nezaket Coşkun ve Zeynep Günay ile karakter üzerinde yakın çalıştıklarını, özellikle 'Filiz’in görüntüsü, bakışı ve beden dilini karşılıklı konuşarak inşa ettiklerini belirtiyor. REKLAM

“Ben Filiz’i çok sevdim, umarım seyirci de sever” diyen Demet Akbağ, dizide izleyiciyi nelerin beklediğini ise şöyle vurguladı; “Sandık Kokusu', hayatın içinden bir hikâye, izleyiciler samimi ve gerçek bir senaryoyla karşı karşıya olacak. Hayatın kendisi kadar sahici…” Etkileyici kadrosu ve hikayesiyle 'Sandık Kokusu', çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV'de. İlk parasını iki yaşında kazandı