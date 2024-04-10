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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı ile Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu?

        Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan Çarşamba Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu?

        SHOW TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu bu akşam yayın akışında yer almıyor. Başarılı kadrosuyla dikkat çeken dizinin izleyicileri "Sandık Kokusu neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 10 Nisan 2024 SHOW TV yayın akışı ile Sandık Kokusu 18. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:43
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        Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmiyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Özge Özpirinççi gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin izleyicileri için "Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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        SANDIK KOKUSU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Pek çok dizi, Ramazan Bayramı tatili haftası sebebiyle yayınlarına bir hafta ara verdi. 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı listesine göre; Sandık Kokusu bu akşam ekranlara gelmeyecek. Onun yerine bu akşam saat 20:00'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yayınlanacak.

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        SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        SHOW TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin 18. yeni bölümü 17 Nisan Çarşamba akşamı seyircisi ile buluşacak.

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        10 NİSAN 2024 SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:15 Güzel Günler

        10:30 Hayat Bayram Olsa

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Şark Bülbülü

        01:30 Sandık Kokusu

        05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

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        SANDIK KOKUSU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Adnan’ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır.

        Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan’ın dikkatini, Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çeker.

        Irmak, Adnan’ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır.

        Cevdet’in de yardımıyla Karsu’yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Peki bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu’nun Atilla’ya tepkisi ne olacaktır?

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        Atilla’nın artık babasını ikna etmek için bir planı vardır ve konuşmak için çiftliğe doğru yola çıkar. Filiz de Türkan’la birlikte, Hasan’ın düzenlediği sıra gecesindedir. Atilla’nın geldiğini duyan Hasan, çalışma odasına çekilir. O sırada tuvalete gitmek için odadan ayrılan Filiz, fırsattan istifade etrafa bakınır. Hasan ve Atilla, çalışma odasında konuşurken kapı açılır fakat içeri giren kimdir?

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