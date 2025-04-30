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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz SanDisk’ten profesyonel videograf ve fotoğrafçılar için yeni depolama çözümleri - Teknoloji Haberleri

        SanDisk’ten profesyonel videograf ve fotoğrafçılar için yeni depolama çözümleri

        SanDisk, NAB 2025'te tanıttığı SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Kart ve yeni Extreme PRO flash sürücülerle yüksek performanslı depolama çözümleri sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:39
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        Videografi ve fotoğrafçılık için özel Type A kart
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        SanDisk, Las Vegas’ta düzenlenen NAB 2025 fuarında medya, yayıncılık ve eğlence sektörü profesyonellerine yönelik yeni depolama ürünlerini tanıttı. SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Kart, 8K video ve RAW fotoğraf çekimleri için yüksek hız ve kapasite sunarken, USB-C ve USB-A destekli SanDisk Extreme PRO flash sürücüler dosya aktarımında pratiklik sağlıyor.

        SANDİSK PRO-CINEMA CFEXPRESS TYPE A KART ÖZELLİKLERİ

        SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Kart, profesyonel videograf ve fotoğrafçıların ihtiyaçlarına yönelik tasarlandı. 1800 MB/sn okuma ve 1650 MB/sn yazma hızlarıyla 4K, 6K ve 8K çekimlerde yüksek performans sağlıyor. 960 GB’a varan kapasite seçenekleriyle uzun süreli çekimlerde kart değiştirme ihtiyacını azaltıyor. VPG200 sertifikası, yüksek çözünürlüklü ve yüksek kare hızlı çekimler için güvenilirlik sunuyor. Ayrıca, 7,5 metre düşme koruması, 150 Newton bükülme direnci ve IP57 su-toz dayanıklılığı ile zorlu koşullara uygun.

        YENİ EXTREME PRO FLASH SÜRÜCÜLER

        SanDisk, USB-C ve USB-A destekli Extreme PRO flash sürücülerini de duyurdu. Her iki model, 1000 MB/sn okuma ve 900 MB/sn yazma hızlarıyla büyük dosyaları hızlıca aktarıyor. 2 TB’a varan kapasite seçenekleriyle cihazların depolama alanını artırıyor. USB-C modeli, bilgisayar, tablet ve telefonlar arasında dosya paylaşımı sağlarken, USB-A modeli dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılıyor.

        SanDisk’in yeni ürünleri, bu yaz piyasaya sürülecek ve profesyonellerin yüksek kaliteli içerik üretimine katkıda bulunacak.

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