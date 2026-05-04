        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa Akçakale merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 185 gözaltı kararı

        Şanlıurfa Akçakale merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 185 gözaltı kararı

        Kendilerini MİT görevlisi ve yargı mensubu olarak tanıtan şüphelilere yönelik soruşturmada 1200 işi incelendi; 243 araç ve 92 taşınmaza el konuldu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 21:12 Güncelleme:
        Dev dolandırıcılık operasyonu

        Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin, “kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık” suçlarında ülke genelinde merkez haline geldiği tespit edildi.

        Özellikle farklı illerde yaşayan yaşlı vatandaşları hedef alan şüphelilerin, mağdurları evlerini ve altınlarını satmaya ikna ederek yüksek miktarda dolandırdığı belirlendi.

        Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı personeli ile hakim ve savcı olarak tanıttıkları, bu yöntemle 2018-2026 yılları arasında faaliyetlerini artırarak sürdürdükleri ortaya kondu. Çok sayıda vatandaşı mağdur eden şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları da tespit edildi.

        Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında 1.200 şüphelinin mal varlığı mercek altına alındı. İlk etapta suçtan kaynaklanan malvarlığı elde ettikleri belirlenen 185 şüpheli hakkında 4 Mayıs 2026 tarihinde gözaltı talimatı verildi.

        Ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 243 araç ile 92 taşınmaz hakkında el koyma kararı alındı. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 50 milyon TL olduğu belirtildi.

        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
