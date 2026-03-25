Şanlıurfa'da sosyal medyada silah paylaşımı yapan 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında silah paylaşımı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 9 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 25.03.2026 - 16:54 Güncelleme:
Şanlıurfa'da sosyal medyada suç unsuru paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 10 şüpheliden 9'u düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
10 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Şanlıurfa'da adli makamlarından koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç unsuru içerik paylaştıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Kent merkezinde 10 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
ADRESLERDE ARAMALAR DÜZENLENDİ
Adreslerde yapılan aramalarda silah ve mermi ele geçirildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
