Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi GAP Bulvarı'nda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.